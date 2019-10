Undicenne scappa di casa per via dei brutti voti

Roma – E’ finita bene la vicenda di un ragazzino di 11 anni che, a causa dei brutti voti collezionati a scuola, è scappato di casa e da Terni è arrivato in treno fino a Roma.

L’adolescente è stato notato dalle forze dell’ordine, impegnate in servizio di vigilanza nei pressi dell’Ambasciata americana, mentre passeggiava lungo via Veneto. Gli agenti, avendo notato la sua giovane età e l’espressione smarrita sul suo volto, si sono avvicinati per sincerarsi che andasse tutto bene.

L’11enne ha quindi raccontato da dove provenisse e perchè si trovasse in quel luogo, evidenziando come sia stata una sua scelta quella di allontanarsi da casa.

Gli agenti hanno quindi contattato la sala operativa della Questura di Roma, che ha confermato l’esistenza di una nota di scomparsa a carico del minore.

L’adolescente è stato poi accompagnato presso il commissariato Trevi Campo Marzio, dove è stato riaffidato al genitore, che nel frattempo era stato avvisato del ritrovamento.