Uomo accusa malore alla guida e provoca incidente: un morto

Roma – Tragedia in via di Decima, poco prima delle 12, dove un uomo colto da malore alla guida ha causato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto. L’uomo che innescato lo schianto, un italiano di 63 anni, e’ morto.

Sul posto e’ intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale. Non gravi le conseguenze riportate dagli altri conducenti. Al momento e’ stata chiusa via di Decima all’altezza di via Sabatini, con provenienza via Ostiense e in direzione di via Cristoforo Colombo.