Uomo e donna trovati morti in casa: indagini in corso a Tomba di Nerone

Roma – Un uomo e una donna di 77 e 74 anni sono stati trovati morti sul letto in una casa a via Santi Cosma e Damiano 4, nella zona di Tomba di Nerone. Secondo quanto si apprende i due coniugi non rispondevano al telefono da ieri e per questo una parente ha chiamato la Polizia. Sul posto anche il 118 e i Vigili del fuoco si trova sul posto. Indaga il commissariato Flaminio. Si’ attende l’arrivo della Scientifica.