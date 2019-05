Roma – C’e’ un accusato di omicidio preterintenzionale per la morte dell’uomo avvenuta ieri a Roma in via Ostiense 1407, in zona Vitinia. Si tratta di un cittadino straniero del 1985 con diversi precedenti di polizia alle spalle. Secondo la ricostruzione avrebbe spinto, durante una lite, la vittima che, cadendo, ha battuto la testa ed e’ deceduta. I fatti sono avvenuti a un distributore di benzina.