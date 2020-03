Uomo si tuffa e nuota nel Tevere: ricerche in corso

Roma- Sono in corso le ricerche di un uomo, presumibilmente straniero, che alle 18 circa si e’ spogliato dei vestiti e si e’ immerso nelle acque del Tevere, in pieno centro a Roma. L’uomo, notato da alcuni cittadini, si e’ tuffato nel fiume all’altezza di Ponte Sisto e ha nuotato fino al pilone del Ponte. Dopo una breve pausa, ha iniziato a nuotare in direzione di Ponte Garibaldi quando la sua sagoma si e’ persa nelle acque. Le ricerche sono in corso. Sul posto e’ intervenuta la Polizia fluviale oltre agli uomini del reparto Volanti e agli agenti del commissariato Trevi.