Uomo tenta suicidio lanciandosi nel Tevere, afferrato al volo da Polizia

Roma – Stava per lanciarsi da Ponte Vittorio nelle acque del Tevere, ma i poliziotti lo hanno afferrato per la maglia tirandolo giu’ dal parapetto sul quale era salito. Attimi di paura alle 18 in pieno centro a Roma, dove un cittadino straniero stava per suicidarsi quando e’ intervenuta la polizia. A dare l’allarme e’ stata la dirigente del commissariato Trastevere, la dottoressa Maria Placanica, che ha notato l’uomo in piede sul parapetto del ponte, mentre era in auto. Lo straniero, del quale non si conoscono ancora le generalita’ e’ stato soccorso in codice giallo all’ospedale Santo Spirito.