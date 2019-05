Uomo uccide la moglie a seguito litigio: trovato con arma ancora fumante in mano

Roma – Omicidio a Cave, vicino Roma. Un uomo ha ucciso la moglie al culmine di una lite. Verso mezzogiorno, alcuni vicini hanno udito degli spari ed hanno chiamato i Carabinieri. Al loro arrivo, in un appartamento di un condomino in via delle Noci, i militari hanno trovato l’uomo ancora armato e la moglie priva di vita. Sul posto si attende l’arrivo del medico legale e del pm di turno della Procura di Tivoli.

UCCIDE MOGLIE A COLPI PISTOLA, MARITO TROVATO CON ARMA IN MANO

Quando i Carabinieri della Stazione di Cave sono entrati nell’appartamento di via delle Noci, il marito, un 59enne del posto ancora con la pistola fumante in mano, non ha opposto resistenza e si e’ consegnato ai militari. L’arma e’ risultata legalmente registrata.

La moglie, una 45enne romena, raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco, era gia’ morta. Dai primi accertamenti non risulterebbero denunce che possano fare pensare ad una situazione conflittuale pregressa.