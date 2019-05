Roma – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore di Roma, Carmine Esposito, mirati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti a Trastevere, quartiere interessato dalla movida, gli agenti della Polizia di Stato, diretti da Fabrizio Sullo, hanno arrestato una 22enne nigeriana.

La donna, notata in viale Trastevere con una borsa molto voluminosa ed in evidente stato di agitazione, ha insospettito i poliziotti. Fermata per un controllo e’ stata trovata in possesso di 2 involucri trasparenti contenenti oltre 2 kg di marijuana. Lo stupefacente era stato ben sigillato con un involucro spesso di cellophane tra i cui strati erano state posizionate delle fettine di aglio mentre esternamente era stato intriso con profumo da donna. La straniera, incensurata, dovra’ rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.