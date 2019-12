Roma – E’ stata sciolta la prognosi del bambino di 19 mesi ricoverato sabato al Policlinico Gemelli di Roma per un’intossicazione da hashish. Il bambino ha lasciato la terapia intensiva ed e’ stato trasferito nel reparto di pediatria. A portarlo in ospedale, sabato poco dopo le 19, era stata la madre, una 24enne denunciata con un 39enne, padre del piccolo, per lesioni.