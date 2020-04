Val Melaina, prende a pugni ragazza e la deruba: 43enne arrestata

Roma – Una donna di 43 anni e’ stata arrestata ieri sera poco dopo le 22, in via Monte Cervialto, nella zona di Val Melaina, a Roma. La donna, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, poco prima aveva sottratto il cellulare ad una ragazza in strada dopo averla colpita con un pugno al volto. La vittima ha subito allertato il 112 e sul posto sono arrivati gli agenti del Reparto Volanti che hanno rintracciato la 43enne e le hanno messo le manette ai polsi. Nessuna conseguenza per la giovane che e’ rientrata in possesso del suo telefono.