Val Melaina: uomo si accascia in terra dopo malore, vano tentativo di rianimarlo

Roma – Un uomo e’ morto alle ore 13 circa in via di Valle Melaina, all’altezza di via Stampalia, a Roma. Una pattuglia della Polizia Locale del Gruppo Nomentano ha notato un uomo accasciato a terra sul marciapiede con alcune persone intorno.

Gli agenti si sono subito fermati per prestare soccorso. Sul posto anche personale sanitario che ha tentato la rianimazione ma senza successo. La persona e’ deceduta e la salma e’ stata messa a disposizione dei familiari.

Aveva 85 anni l’uomo deceduto a seguito di un malore, alle 13 circa, in via di Valle Melaina, a Roma.