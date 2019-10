Valentino Talluto, per untore Hiv richiesto processo bis con aumento pena

Roma – I giudici della Cassazione hanno confermato Valentino Talluto come responsabile del contagio con l’Hiv di numerose partner attraverso rapporti sessuali non protetti. I giudici della Suprema Corte, accogliendo i ricorsi delle parti civili, hanno disposto un nuovo processo, che si terrà davanti ad un’altra sezione della Corte d’Appello, dove si valuterà se aggravare o meno la pena in relazione a quattro episodi che gli vennero contestati e dai quali venne poi assolto in Appello.

Oltre a Talluto stesso, il ricorso in Cassazione è stato presentato da alcune parti civili e dalla Procura Generale di Roma, che chiedeva di riconoscere l’epidemia dolosa. La richiesta non è stata accolta, sia dal Pg che dai Giudici della I sezione nella sentenza pronunciata nel pomeriggio del 30 ottobre.

Talluto il 27 ottobre 2017 era stato condannato, in primo grado, a 24 anni di carcere, quando i giudici lo avevano riconosciuto colpevole del reato di lesioni gravissime ma non di epidemia dolosa.

L’11 dicembre 2018 poi, in Appello, la pena era stata ridotta a 22 anni per lesioni gravissime con dolo eventuale e assolto dalla Corte d’Assise d’Appello per i casi riguardanti 4 ragazze, che secondo l’accusa erano state contagiate sempre da Talluto. Ora le assoluzioni verranno rivalutate grazie a un nuovo processo.

I giudici della Cassazione, oltre a confermare la responsabilità del contagio che gli è costata una pena di 22 anni di carcere, hanno disposto un nuovo processo d’Appello che dovrà valutare se aggravare o meno la pena in relazione ai quattro episodi, inizialmente contestatigli, e dai quali era poi stato assolto in secondo grado.