Roma – È stato soccorso in codice codice giallo all’ospedale Santo Spirito il ragazzo rimasto lievemente ferito dalla caduta di un albero, alle 17, in via di Valle Aurelia a Roma. Danneggiata anche un’auto. Intanto e’ stata ripristinata la viabilita’ nel tratto rimasto parzialmente interrotto per consentire l’intervento di Vigili del fuoco, Polizia di Stato e Polizia locale.