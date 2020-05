Roma – Attimi di tensione alle 13.40 circa al casello autostradale dell’uscita Valmontone, quando un’auto, una Fiat Panda, ha preso fuoco per cause da verificare. Il mezzo e’ andato completamente distrutto. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Due gabbiotti autostradali sono stati danneggiati dall’incendio. Non ci sono persone ferite o intossicate.