Vede Carabinieri e getta droga sotto un’auto, arrestato 31enne

Roma – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 31enne originario di Genzano di Roma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina, nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati svolto nella zona litoranea, i Carabinieri della Stazione di Torvajanica hanno notato un giovane, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, camminare con un’insolita premura sul lungomare, portando con se’ una busta di plastica.

Alla vista dei militari, il giovane ha tentato maldestramente di disfarsi del sacchetto, gettandolo sotto un’autovettura in sosta. Quel gesto, suo malgrado, non e’ sfuggito ai Carabinieri che lo hanno immediatamente fermato recuperando la busta.

All’interno, i militari hanno trovato dieci panetti di hashish, tenuti insieme con del nastro da pacco, del peso complessivo di quasi 1 Kg. Per il pusher sono immediatamente scattate le manette ai polsi e l’accompagnamento presso il proprio domicilio, dove rimarra’ agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Cosi’ in un comunicato il Comando provinciale Carabinieri Roma.