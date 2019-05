Roma – “Venni la Roma e nun rompe li c…”. È solo uno dei cori che i tifosi della Roma hanno rivolto al presidente giallorosso James Pallotta, in una contestazione in corso a piazza Guglielmo Marconi, davanti ad una delle sedi societa’. Alla protesta, che ha preso il via verso le 15 di oggi, al momento sono presenti alcune centinaia di tifosi. Il dissenso con la proprieta’ e’ esploso dopo il mancato rinnovo di Daniele De Rossi. Nel mirino dei presenti alla manifestazione, anche il progetto del nuovo stadio della Roma, fortemente voluto dall’imprenditore statunitense: “Noi lo stadio non lo vogliamo”, hanno urlato.

CALCIO. TIFOSI ROMA: PALLOTTA PEZZO DI M…

Il presidente della Roma , James Pallotta, e’ il piu’ bersagliato dai cori dei tifosi durante la contestazione in corso a piazza Guglielmo Marconi, davanti ad una delle sedi della societa’. Al presidente giallorosso hanno ripetutamente urlato: “Pallotta pezzo di m…”.

CALCIO. TIFOSI ROMA: AVANTI A OLTRANZA NELLA CONTESTAZIONE

“Avanti a oltranza” nella contestazione, “fino alla fine”. A urlarlo i tifosi della Roma nel sit-in a piazza Marconi, davanti ad una delle sedi della societa’. “Questa battaglia la vinciamo noi”, hanno detto.