Vendita illegale su strada di patate e cipolle: 500 sacchi sequestrati

Roma – Proseguono gli interventi della Polizia Locale della Capitale finalizzati al contrasto dei fenomeni legati all’abusivismo commerciale nelle varie zone della citta’. L’ultimo, avvenuto ieri nel quadrante di Roma Nord, ha portato al sequestro di oltre 3 tonnellate di generi alimentari: 535 sacchi di patate e cipolle venduti abusivamente su strada da un uomo di 53 anni. Gli agenti del XV Gruppo Cassia, durante i controlli anti-abusivismo nella zona di via Flaminia e via Tiberina, hanno sorpreso il cinquantatrenne che, con il proprio autocarro, era intento a vendere illegalmente i sacchi di merce alimentare. Privo di qualsiasi titolo autorizzativo, il responsabile e’ stato sanzionato per circa 5mila euro e la merce, posta sotto sequestro, invece di conferirla in discarica, e’ stata devoluta ad alcune associazione di volontariato e di solidarieta’ di Roma Nord. Lo scrive in una nota la Polizia Roma Capitale.