Venditti: donne non al sicuro non solo a Roma ma ovunque

Roma – “Direi che non e’ solo Roma che non e’ sicura ma e’ un genere, quello femminile, che e’ insicuro in qualsiasi parte del mondo. Non ne farei un fatto romano”. Lo ha detto Antonello Venditti, a margine di un evento che si e’ tenuto nel liceo Machiavelli di Roma, a San Lorenzo, nel’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“È una questione enorme che ha bisogno di un dibattito tra sessi- ha detto ancora Venditti- Il genere femminile deve avere un alleato, deve avere come alleato il mondo maschile, bisogna agire piu’ sugli uomini che sulle donne”.

Ha proseguito poi il cantautore romano: “Sulle donne per informarle che ci sono centri e che lo Stato non e’ assente- ha detto ancora- Gli uomini hanno bisogno di educazione, educazione sentimentale che credo sia la prima cosa che una scuola dovrebbe prevedere. Piu’ che un’educazione sessuale”.