Venditti: omicidio Desiree non appartiene a San Lorenzo

Roma – “Perche’ San Lorenzo deve essere macchiata di un delitto che non le appartiene, ma che appartiene ad una cultura sbagliata?”. Ad affermarlo Antonello Venditti, a proposito della vicenda di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita in uno stabile abbandonato in via dei Lucani, nello storico quartiere di Roma.

Il cantautore romano ha parlato a margine di un evento, di cui e’ stato tra i protagonisti, che si e’ tenuto presso il liceo Machiavelli a San Lorenzo per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in collaborazione con il II Municipio.