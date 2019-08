Venerdì Carlo Verdone diventerà cittadino onorario di Anzio

Roma – Il Consiglio comunale di Anzio all’unanimita’ ha approvato la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria all’attore, sceneggiatore e regista, Carlo Verdone. Venerdi’ 30 agosto Carlo Verdone sara’ ad Anzio per ricevere, dal sindaco Candido De Angelis e dal Consiglio comunale la cittadinanza onoraria e per incontrare i suoi nuovi concittadini. Alle 16, nella Sala Consiliare di Villa Corsini Sarsina, e’ in programma la cerimonia per il conferimento dell’onorificenza.

Alle 17.30, in Piazza I Maggio, Carlo Verdone partecipera’ ad un evento artistico di rilevanza internazionale; a seguire una breve passeggiata nella sua nuova Citta’ e la visita al nuovo Ufficio del Turista, in Piazza Pia 19, nelle sale della bellezza, del mare e della storia.

A partire dalle 21.00, con ingresso per il pubblico dalle 20.00, nel teatro all’aperto di Villa Adele, che ha fatto registrare il sold out, con i biglietti tutti esauriti in pochi giorni, l’atteso incontro con la cittadinanza di Anzio, nella serata evento condotta dal regista, giornalista e critico cinematografico, Mario Sesti. Il ricavato della serata di Villa Adele, per volonta’ del Sindaco, Candido De Angelis e di Carlo Verdone, sara’ interamente devoluto, la sera stessa dell’evento, quale contributo per i lavori della “Cittadella di Padre Pio – Casa Socio Sanitaria Pediatrica Oncologica Madonna di Fatima”, a Drapia (VV).