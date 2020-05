Verano, dopo furto ceneri ritornano rose per Elena Aubry

Roma – Un piccolo mazzo di rose, lasciato li’ in quella che fino a poco tempo fa era la sua ‘casa’. Questo resta, nel giorno del secondo anniversario della sua morte, nella tomba della 26enne Elena Aubry, all’interno del cimitero monumentale del Verano a Roma. La giovane mori’ in un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto, lungo la via Ostiense. Un omaggio commovente, tra i resti del marmo sfondato dai ladri, che svela tutta l’atrocita’ di chi ha deciso nottetempo di rubare le ceneri della giovane.

Un episodio denunciato dalla mamma, Graziella Viviano, su Facebook e su cui indagano i Carabinieri. Il fatto ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza interna all’area. A due giorni dall’avvio della Fase 2, il cimitero monumentale che accoglie le spoglie di De Sica, Sordi, Mastroianni, Manfredi, Rossellini, Ungaretti e Trilussa, torna a fare i conti con i suoi problemi. Fatte salve alcune zone, nei viali sono visibili i segni post-quarantena tra erba alta, sampietrini sommersi dal verde, piante pericolanti, fontane otturate e rifiuti. A pochi passi dalla tomba di Nino Manfredi, le fontane ornamentali sono spente e quelle per i fiori sono otturate.

Idem nel riquadro 143, non lontano dalle spoglie di De Sica e Alberto Sordi. I viali principali sono curati ma basta passeggiare dal ‘Tempietto egizio’ fino alla zona ‘Ampliamento’ per vedere i segni della quarantena. L’erba alta e’ ovunque e la primavera ha messo radici tra le crepe e gli spacchi. Qualche pianta ha preso il sopravvento. Lo stesso nell’area nota come ‘La confraternita’ dove restano i segni del cedimento di un grosso albero. Accanto alla tomba depredata di Elena Aubry, qualcuno, in un altro loculo forse derubato o dimenticato, ha gettato persino dei rifiuti.