Roma – Uno studente romano di 14 anni e’ stato denunciato ieri pomeriggio alle 15.30 circa, dai Carabinieri di Roma Salario. Il giovane e’ stato sorpreso da una pattuglia in via Trau, mentre stava disegnando sul muro del liceo Giulio Cesare con delle bombolette spray. Il 14enne e’ stato identificato e denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.