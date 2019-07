Roma – Incendio in un deposito di materiali in un’area verde in Via Appia Nuova 819, a Roma. Sul posto pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale a presidio e per la messa in sicurezza dell’area. Al momento non si rende ancora necessario la chiusura della strada. Gli agenti stanno lavorando per agevolare il piu’ possibile la viabilita’ unitamente al dirigente del VII Gruppo dott. Roberto Stefano, giunto immediatamente sul posto.