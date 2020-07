Via Ardeatina, incendio in azienda agricola: nessun ferito

Roma – Un incendio e’ divampato, alle 14.30, all’interno di un’azienda agricola in via Ardeatina 1998. Le fiamme si sono sviluppate in un capannone di circa 500 metri quadri. Le cause del rogo sono al momento imprecisate. Sul posto i Vigili del fuoco. Nessuna persona e’ rimasta coinvolta dall’incendio, gli animali presenti sono stati tratti in salvo senza alcuna conseguenza. Presenti anche Acea Reti e i carabinieri di Pomezia.