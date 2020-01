Via Aurelia, da 8 gennaio deviazioni e chiusure per svolgimento lavori

Roma – Dalla mezzanotte dell’8 gennaio al 31 gennaio, salvo proroga per le condizioni meteo, sono previste chiusure e deviazioni del traffico per i lavori di riqualificazione di via Aurelia, nel tratto dal km 8+900 all’8+300 in entrata dal GRA direzione Roma centro, altezza Stazione Aurelia. Un senso di marcia sara’ chiuso, mentre il tratto di via Aurelia in uscita verso il Gra diventera’ a doppio senso per l’intera durata dei lavori. Cosi’ in una nota il Campidoglio. Oltre alle operazioni di rifacimento dell’asfalto, saranno tagliate e piantumate nuove essenze arboree, attivita’ concordate con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e con il Servizio Giardini di Roma Capitale. Previste comunicazioni e pannelli informativi da parte dell’Anas, anche sul Grande Raccordo Anulare, e da Roma Servizi per la Mobilita’. La ditta- conclude la nota- che eseguira’ i lavori sta provvedendo alla realizzazione della segnaletica provvisoria, con la presenza di addetti nei pressi del cantiere per le indicazioni agli automobilisti.