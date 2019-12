Via Casilina, mezzo Ama investe e uccide 84enne

Roma – Un uomo di 84 anni e’ morto dopo essere stato investito da un mezzo Ama in via Casilina all’altezza del civico 1814, a Roma. L’autista, un 35enne, si e’ fermato a prestare soccorso. Subito dopo l’incidente il pedone, in gravi condizioni, e’ stato trasportato al policlinico di Tor Vergata insieme all’autista, ma per l’anziano non c’e’ stato nulla da fare. Secondo alcune testimonianze, sembra che la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali. Il mezzo Ama si era fermato per far attraversare un gruppo di pedoni e poi nella ripartenza avrebbe investito l’anziano. Sul posto la Polizia e la Polizia locale che si occupa dei rilievi.