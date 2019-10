Via Cristoforo Colombo, rimossi 15 metri cubi di masserizie:una persona denunciata per occupazione abusiva

Roma – Questa mattina agenti del Gruppo Tintoretto e del PICS della Polizia Locale di Roma Capitale hanno coadiuvato personale di AMA Decoro Urbano, per la rimozione di 15 metri cubi di mobili, masserizie, suppellettili e pezzi di ferraglia, accumulati da un cittadino di 64 anni di nazionalità rumena a via Cristoforo Colombo, a ridosso dell’ex Fiera di Roma. Dopo una serie di sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi, questa mattina è stato possibile effettuare l’intervento, che ha permesso anche la bonifica e la sanificazione dell’area con idonei mezzi di pulizia. L’uomo, che ha rifiutato l’assistenza alloggiativa offerta dalla Sala Operativa Sociale, è stato denunciato per occupazione abusiva di suolo pubblico.