Via dei Savorelli. Morto 17enne caduto da una finestra

La tragedia è successa a Roma, per la precisione in via dei Savorelli. Il giovane è caduto da una finestra delle scale posta al quinto piano.

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere caduto da una finestra delle scale posta al quinto piano di una palazzina in via dei Savorelli, centro della Capitale.

Il corpo del giovane e’ stato trovato all’interno del cortiletto interno. Sul posto i poliziotti del commissariato Primavalle e i colleghi del commissariato Aurelio.

Tutte le piste restano aperte nelle indagini. In campo anche la Scientifica.