Via del Corso, acquisti con carte di credito rubate: arrestati

Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due cittadini sudamericani, un 33enne cubano con precedenti e una 31enne peruviana, con le accuse di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. Nel corso di un predisposto servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori, i Carabinieri hanno notato la coppia aggirarsi con fare sospetto tra la merce esposta di un negozio in via del Corso e, quando i due hanno raggiunto le casse per effettuare un pagamento, sono intervenuti per un controllo. I complici sono stati sorpresi, infatti, a eseguire il pagamento di diversi capi di abbigliamento con due carte di credito intestate a terze persone e non ne hanno saputo giustificare il loro possesso. Le carte di credito sono state sequestrate e saranno eseguiti accertamenti per risalire ai proprietari, mentre gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa dell’udienza di convalida.