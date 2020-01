Via del Corso, farmacista insegue rapinatore poi arrestato da Polizia

Roma – Spintonata e derubata dell’incasso giornaliero una commessa di una farmacia, senza perdersi d’animo, ha inseguito l’uomo, e con l’aiuto dei passanti e l’arrivo di una pattuglia della Polizia di Stato, e’ tornata in possesso dell’importo, che lo stesso aveva sottratto dalla cassa, circa cinquecento euro in contanti. E’ successo ieri in via del Corso, a Roma. L’uomo, gia’ sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, e’ stato arrestato per rapina.