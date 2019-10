Via del Muro Torto, auto si ribalta. Traffico in difficoltà

Roma – Incidente su viale del Muro Torto in direzione Piazzale Flaminio, all’altezza di Viale del Galoppatoio. Alle 17.15 circa, una Peugeot 207, forse a causa dell’alta velocita’, si e’ ribaltata finendo contro un’altra auto. Ferito il conducente del mezzo cappottato, un uomo che e’ stato trasportato in codice rosso al Policlicnico Umberto I, anche se le sue condizioni non sarebbero critiche. Sul posto la Polizia di Roma Capitale del Gruppo Parioli. Pesanti le ripercussioni al traffico.