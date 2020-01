Roma – Ieri pomeriggio in via del Tritone gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trevi hanno arrestato due cittadini polacchi, entrambi di 27 anni, per furto aggravato in concorso. I due, avevano commesso il furto presso un noto store in via del Tritone, rubando merce per un valore di 800 euro circa.