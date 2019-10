Via Due Ponti: grave 17enne dopo scontro auto-microcar

Roma – Intorno alle 18:30 di lunedì, in un incidente su via Due Ponti un ragazzo 17enne è rimasto gravemente ferito: la sua microcar ha impattato in maniera violenta contro un’altra auto. Le cause sono in via di accertamento.

La microcar, una Aixam, ha impattato frontalmente una Mercedes condotta da un uomo di 46anni. A causa del violento scontro, il ragazzo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo del suo veicolo.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenute le ambulanze, che hanno trasportato il 17enne in gravi condizioni presso il Policlinico Gemelli. Il conducente della Mercedes è rimasto invece lievemente ferito, medicato poi in ospedale con un codice verde.

Andrà adesso accertata la causa dell’incidente, con gli agenti della Polizia Locale che hanno svolto i rilievi scientifici del caso. Una delle ipotesi è quella del sorpasso azzardato.