Roma – Linee tram 2 e 19 sospese dalle 14:50 alle 16:08, per permettere i lavori necessari al ripristino del servizio interrotto dal distacco di un pantografo di un tram. L’incidente è avvenuto su via Flaminia. La linea 19 è stata sospesa nella tratta Valle Giulia-Risorgimento, mentre la 2 è ferma fino a nuovo ordine. Andranno ora determinate le cause del guasto.