Roma – Incidente stradale alle 17 circa, tra un autobus e un tram in via Labicana 4, a Roma. Nello scontro e’ rimasta coinvolta anche un’autovettura privata. Al momento risulta ferito l’autista del bus Atac. Sul posto i Vigili del fuoco intervenuti con il carro sollevamenti e un’autogru.

Da una prima ricostruzione da parte degli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti per i rilievi in via Labicana, il deragliamento del tram, linea 3, ha fatto si’ che il mezzo colpisse due veicoli e un bus atac della linea 85. Diversamente da quanto appreso in un primo momento.