Roma – Una donna italiana di 79 anni e’ morta dopo essere stata investita da un autoveicolo, una Opel Astra, in via dei Monti Tiburtini, all’altezza di via Feronia a Roma. L’incidente e’ avvenuto alle 12.30. Sul posto la Polizia di Roma Capitale. Gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono tuttora in corso.