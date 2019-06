Roma – E’ stato evacuato in via precauzionale un palazzo in via Nazionale 163, a Roma. La causa, un sovraccarico a un quadro elettrico che ha generato una combustione e parecchio fumo nero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale. Nello stabile sono presenti un hotel, alcuni b&b e uffici privati. Non risultano feriti.