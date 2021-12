Roma – Alle 13.55 circa in via Nomentana a Roma, all’altezza del civico 64, è avvenuto un incidente fra un autobus di linea e un taxi. Il tassista è stato estratto dall’auto grazie all’intervento dei vigili del fuoco per poi essere affidato alle cure del 118, non è in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia locale di Roma Capitale. (Agenzia Dire)