Via Ramazzini, domani sit-in famiglie: noi abbandonati

Roma – È in programma domani mattina alle 11 un sit-in di protesta organizzato dalle famiglie degli ospiti del Cem, il Centro di educazione motoria, in via Ramazzini, nel quartiere Portuense, a Roma. La struttura riabilitativa, un punto di riferimento nella Capitale per le disabilita’ gravi e gravissime, ha 40 posti per la degenza, 16 per il day hospital, 30 al giorno per gli ambulatori adulti e 25 al giorno per gli ambulatori dell’eta’ evolutiva. Il motivo della protesta, organizzata attraverso i social network, e’ “l’abbandono in cui versa il centro: da un mese noi familiari siamo costretti a coprire le emergenze quotidiane”. Il problema e’ la scarsita’ di personale nella struttura, che comporta una riduzione nell’assistenza e il deterioramento degli spazi. Alla manifestazione partecipera’ anche Chiara Colosimo, consigliera di FdI alla Regione Lazio, che sul tema nei mesi scorsi ha gia’ presentato una interrogazione.