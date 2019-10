Viale Libia, lavanderia danneggiata da incendio

Roma – In via Scirè, zona viale Libia, la scorsa notte un incendio ha gravemente danneggiato una lavanderia self service di un cittadino romano. Il negozio è stato dichiarato inagibile.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri della vicina Stazione Viale Libia, che ora indagano sull’incidente. Non sarebbero state trovate tracce che potrebbero far pensare ad un atto doloso. Non c’è stata nessuna conseguenza per gli appartamenti dell’edificio in cui si trova la lavanderia.