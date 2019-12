Roma – Incidente stradale mortale la notte scorsa alle 22 circa, sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dello svincolo per via Salaria in direzione Firenze. Secondo quanto si apprende, un uomo e’ stato investito da un’auto mentre attraversava il Gra. La vittima e’ un cittadino romeno di 36 anni. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale per i rilievi e la Polizia locale di Roma Capitale.