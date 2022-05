Vigili aiutano anziano turista in stato confusionale che si era perso

Roma – Erano in servizio di viabilità, gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, quando verso le 14.00 di martedì scorso hanno notato la presenza di un uomo anziano con difficoltà di deambulazione, in stato confusionale e disorientato, all’altezza di Viale Angelico.

La pattuglia si è avvicinata per chiedere se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì e l’uomo, un cittadino norvegese di 89 anni, ha spiegato loro in lingua inglese che si era perso, allontanandosi dalla moglie e dal gruppo turistico con il quale era venuto in visita a Roma e non ricordava nulla: né i recapiti telefonici, nè il nome dell’albergo presso il quale alloggiava, nè il nome dell’organizzazione che gestiva il suo viaggio nella Capitale.

Gli operanti si sono subito attivati per tranquillizzare l’uomo, garantendogli adeguato ristoro e mettendolo al riparo dal caldo, dal quale era evidentemente provato.

Grazie al supporto dell’Ambasciata norvegese, con la quale si sono messi in contatto, gli agenti sono riusciti a rintracciare la moglie, di 78 anni di età, che dopo alcune ore lo ha raggiunto negli uffici del Gruppo di via del Falco.

Grazie al tempestivo intervento dei caschi bianchi e alla proficua collaborazione con l’Ambasciata norvegese, è stato possibile restituire agli affetti l’anziano signore, che ora potrà continuare la sua visita turistica in sicurezza e in compagnia dei suoi cari. Così in un comunicato la Polizia locale di Roma Capitale. (Agenzia Dire)