Vigili del fuoco: 46mila interventi nel 2018, incendi boschivi in diminuzione

Roma – Sono oltre 46 mila gli interventi effettuati nel 2018 dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Circa 9.500 i salvataggi di persona, 5mila le verifiche strutturali. In calo gli incendi boschivi, circa 3mila quelli registrati nel corso dell’anno, oltre 5mila in meno rispetto al 2017. Quasi raddoppiati, di contro, gli interventi per alberi pericolanti: 3.700 contro i 1.900 del 2017.

Oltre 1.000 i soccorsi per incidenti stradali, 2.000 gli incendi in abitazioni. E’ questa la fotografia scattata dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco della Provincia di Roma, che oggi ha presentato il bilancio dell’attivita’ del 2018. Tra gli interventi piu’ rilevanti: l’emergenza neve del mese di febbraio, il crollo della chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami, l’incidente nella stazione ‘Repubblica’ della Metro A e il recente incendio al Tmb Salario.

“Sottolineamo il calo degli incendi- ha sottolineato il neo comandante, Giampietro Boscaino- grazie ad un lavoro preventivo fatto a monte e alla messa a punto del piano di intervento”. Il comandante provinciale ha detto che tra i suoi obiettivi per il prossimo anno c’e’ sicuramente quello di “andare di piu’ nelle scuole perche’ questo avvalora e concretizza il concetto di educazione alla sicurezza che vuole riproporre anche il ministro Salvini con l’educazione civica”.