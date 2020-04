Vigili del Fuoco, bonifiche tra Roma e provincia

Roma – Gli interventi effettuati questa settimana, dal 24 aprile a oggi, nell’ambito delle attivita’ di Protezione Civile dalle squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, hanno riguardato tre Comuni. Il supporto del Nucleo Nbcr e delle squadre competenti per territorio, ha interessato: il Comune di Gorga – Borgata S. Martino e piazza Vittorio Emanuele per l’igienizzazione dei luoghi esterni; Comune di Alatri – Ospedale San Benedetto, via Madonna della Sanita’ per igienizzazione laboratorio di analisi e farmacia; Comune di Roma – Policlinico Agostino Gemelli per igienizzazione spazi comuni e zone di viabilita’ interna ed esterna.