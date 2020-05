Vigili fermano due persone: avevano tentato rapina con mannaia

Roma – “A nome dell’intero sindacato plaudiamo al coraggio dimostrato dai colleghi dello SPE che nel pomeriggio hanno sventato una rapina da parte di due delinquenti che armati di mannaia e coltello tenevano sotto di loro un uomo per sottrargli dei propri beni. Interventi come questo testimoniano, ove ve ne fosse bisogno, il livello di preparazione raggiunto dalla Polizia locale capitolina”. Lo dichiara Sergio Fabrizi, Segretario Provinciale Ugl Autonomie, secondo il quale “sempre piu’ presente sul territorio, come e’ sotto gli occhi di tutti in questo ultimo periodo di emergenza sanitaria per il Covid. Siamo orgogliosi dell’operato dei colleghi ed auspichiamo che questo impegno venga al piu’ presto riconosciuto dal legislatore con la tanto attesa legge di riforma non piu’ rinviabile per la giusta collocazione giuridica e contrattuale di una forza di Polizia tenuta ancora nel novero degli impiegati pubblici”.