Vigili a Tor Bella Monaca: controlli su case e regolarità auto

Roma – Maxi operazione all’alba della Polizia locale di Roma Capitale in largo Ferruccio Mengaroni, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Sul posto alcune decine di auto e centinaia di agenti che stanno verificando la titolarita’ degli alloggi popolari al civico 10. Secondo quanto si apprende, la Polizia locale sta passando in rassegna le singole abitazioni per censire e scovare eventuali fenomeni di abusivismo.

A guidare le operazioni il comandante della Polizia locale, Antonio Di Maggio. Alcune settimane fa un’operazione simile era stata condotta a Bastogi. Anche in questo caso, oltre al controllo sugli alloggi popolari gli agenti stanno verificando la documentazione di alcune auto parcheggiate nella zona.