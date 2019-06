Villa Ada: l’8 giugno si celebra Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia

Roma – Una giornata a sferruzzare: e’ quanto accadra’ sabato 8 giugno a Roma a Villa Ada in occasione del World Wide Knit In Public Day, la Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico. Organizzato da Gomitolorosa, l’incontro e’ un’occasione per far conoscere il lavoro a maglia e favorire la socializzazione tra i partecipanti.

L’Associazione Gomitolorosa, impegnata nella promozione della lanaterapia come strumento di recupero del benessere psico-fisico, mettera’ a disposizione gratuitamente la propria lana e i consigli di esperte maestre che terranno dei laboratori di maglia e uncinetto. Sara’ quindi possibile realizzare insieme gadget che a “fine lavoro” potranno essere portati a casa.

Gomitolorosa nel corso delle sue attivita’ recupera la lana autoctona italiana di scarto creando gomitoli di ben 13 differenti colori poi associati ad alcune patologie. Attraverso la collaborazione con altri gruppi amatoriali di lavoro a maglia, l’Associazione produce manufatti favorendo la solidarieta’ verso soggetti piu’ deboli.

L’iniziativa e’ aperta a tutti e avra’ luogo dalle ore 14 alle ore 20, al parco di Villa Ada, ingresso da via Salaria 273.