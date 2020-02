Villa Borghese, sequestrati giochi per bambini: due denunce

Roma – La Polizia locale di Roma Capitale ha posto sotto sequestro una giostra ed altre quattro attrazioni all’interno del parco di Villa Borghese. Riscontrate gravi irregolarita’ e false certificazioni riguardanti la sicurezza dei giochi. Due le persone denunciate. Gli agenti dell’Unita’ Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico), nel corso di alcuni controlli nell’area del parco, hanno accertato la mancanza di alcuni requisiti di sicurezza relativi ai giochi destinati ai bambini presenti in via dell’Orologio, risultati privi del previsto collaudo. Accurate verifiche hanno portato alla luce l’utilizzo di certificazioni false da parte del responsabile, con la complicita’ di un tecnico abilitato. Entrambi sono stati deferiti all’Autorita’ giudiziaria. Ulteriori indagini sono tuttora in corso.