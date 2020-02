Villa Pamphilj, occupazione abusiva: 53enne denunciato

Roma – Ennesimo intervento della Polizia Locale nell’area di Villa Pamphilj. Alle prime luci dell’alba gli agenti del XII Gruppo Monteverde, durante i consueti controlli nella zona, hanno fermato un senza fissa dimora di 53 anni, di nazionalita’ algerina, che pernottava sotto il ponte che attraversa Via Leone XIII, in orario di chiusura del parco. L’uomo, privo di documenti e di permesso di soggiorno, e’ stato condotto al foto segnalamento di Via della Consolazione e denunciato per occupazione abusiva di area pubblica. Nei suoi confronti si e’ proceduto altresi’ con un ordine di allontanamento. Lo scrive in una nota la Polizia Locale di Roma Capitale.