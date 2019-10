Vincitore Italia’s got Talent accoltella uomo al Pigneto

Roma – Una coltellata al gluteo sinistro. Un fendente sferrato e poi la fuga. Protagonista dell’aggressione, da fonti di Polizia, è Antonio Sorgentone, vincitore dell’edizione 2019 del programma televisivo Italia’s Got Talent.

L’episodio è avvenuto due giorni fa poco dopo l’1 in un locale di via Anassimandro, nella zona del Pigneto. La vittima, un 42enne, ha riferito di essersi avvicinato all’uomo che gli ha prima inveito contro e poi lo ha ferito con un coltello per poi far perdere le proprie tracce.

Sul posto la polizia dei commissariati Porta Maggiore e Torpignattara. La vittima, soccorsa dal 118, è stata portata all’ospedale San Giovanni per una ferita lacero contusa giudicata guaribile in 7 giorni.